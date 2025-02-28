США и Украина согласовали сделку по ресурсам

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает телеканал Fox Business.

По его словам, американскому лидеру Дональду Трампу и украинскому президенту Владимиру Зеленскому осталось только подписать документ в пятницу, 28 февраля.

Трамп анонсировал подписание соглашения с Зеленским по редкоземельным металлам

«Что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств», — подчеркнул он.

Бессент добавил, что документ будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа. Кроме того, в нем речь идет о развитии инфраструктуры на территории Украины.

Ранее на Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам.