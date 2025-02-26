Генпрокуратура Румынии выдвинула шесть обвинений против Джорджеску

Генпрокуратура Румынии официально предъявила обвинения бывшему кандидату в президенты Кэлину Джорджеску в совершении шести правонарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

Отмечается, что Джорджеску обвиняется в действиях против конституционного порядка, создании организации фашистского, расистского или человеконенавистнического характера, публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида, военных преступлениях и предоставлении ложных сведений. Он будет находиться под судебным надзором в течение 60 дней, ему разрешат вернуться домой, но наложат некоторые запреты. В частности, ему запрещено покидать Румынию, создавать аккаунты в соцсетях, носить оружие и общаться с другими обвиняемыми по делу.

Ранее сообщалось, что Джорджеску задержали и доставили на допрос в Генпрокуратуру. До этого в рамках уголовного дела было проведено около 40 обысков в пяти румынских уездах.

Напомним, что в ноябре 2024 году Джорджеску получил наибольшее количество голосов по итогам первого тура президентских выборов. Однако в декабре Конституционный суд страны аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново. Данное решение было принято после обнародования секретных документов, в которых говорилось, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию.