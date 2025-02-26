Вулин: в Сербии идет попытка госпереворота

В Сербии происходит попытка государственного переворота, но правительство справится с этой ситуацией благодаря поддержке большинства населения, заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин.

«В Сербии происходит попытка государственного переворота, но мы справимся, большая часть народа нас поддерживает», — приводит РИА Новости слова Вулина.

Он подчеркнул, что протесты против властей часто становятся первой стадией «цветной революции». По его словам, следующей фазой является отрицание позитивных изменений в обществе.

Последним этапом, по мнению Вулина, становится массовый протест, сопровождающийся поиском инцидентов и конфликтов, после которых, как он выразился, ничего не останется прежним.

Ранее Вулин заявил, что поддержка антироссийской резолюции по Украине является позором для Сербии.