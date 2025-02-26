Зеленский раскрыл, когда даст согласие на режим прекращения огня

Киев даст согласие на прекращение огня только в случае получения гарантий безопасности от западных союзников, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге. По его словам, которые приводит украинское издание «Суспильне», это необходимо, чтобы предотвратить возобновление вооруженного конфликта в будущем.

Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня, а у Украины не будет гарантий безопасности, так оно не будет. Будет окончание войны только так, что мы знаем, что завтра она не начинается [снова], — сказал он.

Зеленский добавил, что считает необходимым подписание еще одного соглашения с США. Он не уточнил, в чем именно будет заключаться сделка, но отметил, что она должна обеспечить работу соглашения о редкоземельных ресурсах.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не согласовал с киевскими властями сделку по природным ресурсам. В эфире Fox News он подчеркнул, что стороны пока работают над этим.

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До этого украинские СМИ уже опубликовали окончательный текст соглашения Киева с США по полезным ископаемым. Он предполагает рамочные договоренности о детализации сделки в будущем и определяет создание инвестиционного фонда восстановления, предусматривающего поступление 50% всех доходов Киева от природно-ресурсных активов страны.