Уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей

Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса в Вашингтоне, на это им выделили 15 минут. Об этом сообщается на сайте агентства.

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В заявлении отмечается, что возможность забрать свои личные вещи из Международного торгового центра Рональда Рейгана, где базируется USAID, сотрудники получат 27 и 28 февраля. На это им будет предоставлено приблизительно 15 минут.

Сотрудникам организуют вход в здание в сопровождении охраны, переноска личных вещей должна осуществляться в принесенных самостоятельно коробках или сумках, так как агентство их не предоставляет.

До этого сообщалось, что две тысячи работников агентства по международному развитию США получили электронные письма об увольнении.

Исключения сделали для работающих над «критически важными программами». Под увольнение попали сотрудники, находящиеся в США, уточнило издание.

В начале февраля администрация президента США опубликовала список «нелепых трат» Агентства по международному развитию США. Из документа следует, что USAID выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале.