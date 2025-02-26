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Сенатор американского Конгресса от штата Айова Джони Эрнст заявила, что Агентство США по международному развитию (USAID) направило несколько миллионов долларов из бюджета на ковры и соленья для Украины. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на The Federalist.

Как заявила Эрнст, USAID потратила огромные суммы на производство ковров по индивидуальному заказу, а также на поставку солений на Украину. К такому выводу она пришла после проверки ряда грантов, деньги в которые поступали из бюджета США. По этим грантам средства передавались украинскому бизнесу под видом «программ экономической помощи».

«Американский народ финансировал экстравагантные поездки украинских предпринимателей на кинофестивали и недели моды в гламурных столицах Европы и за ее пределами», — сообщила Эрнст.

В расследовании конгрессвумен уточняется, что всего USAID направило два миллиона долларов дизайнерам ковров, 300 тысяч долларов на производство собачьих ошейников, а также еще 148 тысяч долларов украинским производителям солений.

Ранее молдавская оппозиция обратилась с призывом к Маску по USAID.