В Словакии извинились за поддержку в ООН западной резолюции по Украине

Глава канцелярии правительства Словакии Юрай Гедра извинился за то, что страна поддержала западную резолюцию по Украине во время голосовании в Генеральной ассамблее ООН.

Слова Гедры приводит издание Denník N.

«Хотим извиниться за этот результат и это недоразумение», — передаёт сообщение РИА Новости.

В пресс-службе МИД Словакии утверждали, что представитель страны голосовал в ООН на основании поручения главы министерства.

Ранее сербский лидер Александр Вучич признал, что представители Белграда проголосовали в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке.