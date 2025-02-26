В Швейцарии признали растущую роль стран БРИКС в мире

Роль БРИКС в глобальной экономике и политике становится все более весомой на фоне «эрозии» влияния Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о внешней политике, одобренный правительством Швейцарии.

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В документе, посвященном истории БРИКС и анализу деятельности объединения, говорится, что «было бы ошибочным давать сугубо негативную оценку растущему запросу со стороны объединения на формирование мирового порядка».

«Учитывая то, как страны организации используют свое растущее значение и берут на себя ответственность, они действительно могут внести вклад в стабилизацию мирового порядка», — отмечается в докладе.

В связи с этим власти Швейцарии «не считают уместным» принижение роли БРИКС, особенно на фоне «продолжающейся эрозии» влияния Запада в глобальной торговле и международных отношениях. В докладе указывается, что растущая роль объединения в мире проявляется, в том числе в наличии «длинного списка стран, желающих присоединиться к нему в качестве его члена или партнера».

Также в документе подчеркивается, что санкции Запада против РФ только «увеличили разрыв между Западом и БРИКС», поскольку члены объединения отвергают односторонние принудительные меры, которые имеют «пагубные последствия» для прав человека и развития.