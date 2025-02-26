В Белом доме усомнились в целесообразности встречи Трампа с Зеленским

Соединенные Штаты и Киев «очень близки к финишной черте» в плане заключения сделки об освоении ресурсов Украины, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она добавила, что сделка все же может сорваться, пишет ТАСС.

По ее словам, Владимир Зеленский намеревается 28 февраля прибыть с государственным визитом в США. В ходе поездки он планирует провести встречи с рядом официальных лиц.

Вместе с тем, Белый дом сомневается в целесообразности приглашения Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом, пояснила Ливитт. Она добавила, что документ еще не готов.

Пресс-секретарь заметила, что Трамп готов встретиться с Зеленским в Белом доме с тем, чтобы подписать документ, когда соглашение будет подготовлено.

Ранее Ливитт сообщила, что сделка позволит возместить затраты на поддержание национальной обороны Украины. Кроме того, соглашение обеспечит США этими критически важными минералами и редкоземельными минералами.