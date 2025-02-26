Владимир Зеленский побоялся, что при признании долга и включении его в соглашение с США может возникнуть прецедент, в соответствии с которым другие страны тоже потребуют вернуть деньги за оказанную Киеву помощь.

"Я не пойду и на 10 центов возврата долга в этом соглашении. Иначе это прецедент", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, вопрос не в том, что Украина не благодарна, а в том, что другие страны, учитывая такой прецедент, когда предоставленная Киеву помощь рассматривается в соглашении как долг, тоже могут потребовать возмещения.

"Если далее помощь Украине не будет бесплатной, это новая реальность, она может быть", - пояснил Зеленский, добавив, что главным для него было не признать в соглашении с США долг за уже предоставленную поддержку.

"Главное для меня было, что мы не являемся должниками. Несмотря на то что звучит в медиа, в соглашении нет ни $500 млрд долга, ни $350, ни $100 млрд", - резюмировал он.

На Украине раскрыли детали соглашения по металлам с США

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС, в отличие от США, не требует от Киева предоставления природных ресурсов в качестве компенсации за оказанную помощь.

О соглашении по полезным ископаемым

Вашингтон и Киев ведут работу над подписанием соглашения по украинским полезным ископаемым, заинтересованность в которых президент США Дональд Трамп выразил еще в начале февраля. Сам Зеленский уже отказывался подписать документ, несмотря на заявленную прежде готовность к сделке. Во вторник Трамп допустил, что Зеленский может приехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, чтобы подписать соглашение.

При этом Трамп и Зеленский серьезно расходятся по вопросу потраченных Вашингтоном средств на помощь Киеву. 19 февраля Трамп заявил, что Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которая не могла быть выиграна. Также, по словам американского лидера, пришло время разобраться, где все выделенные Вашингтоном Киеву деньги.

Сам Зеленский вначале заявлял, что не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $200 млрд на военную помощь. Затем он назвал желание Трампа компенсировать около $500 млрд через соглашение о полезных ископаемых "несерьезным разговором". Уже 23 февраля Зеленский заявил, что не признает долг перед США ни в $500 млрд, ни в $100 млрд. По его словам, помощь Вашингтона предоставлялась как гранты, поэтому украинские власти не признают долги.