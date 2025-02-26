Маск прокомментировал задержание «пророссийского» кандидата в президенты Румынии

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании.

Эту ситуацию он назвал «полным бардаком».

«Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак», — прокомментировал происходящее в Румынии Маск.

В пресс-службе Джеорджеску рассказали, что его машину остановили полицейские, как раз когда он направлялся подать документы для регистрации в качестве президента в рамках повторного проведения выборов. Политика доставили в прокуратуру Румынии на допрос.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, Джеорджеску подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной компании. В рамках расследования дела в среду утром в Румынии прошли обыски у людей из окружения политика.

Румынские СМИ называют Джеорджеску пророссийским деятелем. В первом туре выборов президента Румынии, который прошел в конце ноября прошлого года, он одержал победу, набрав 22,94% голосов. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния».

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что предвыборная кампания независимого кандидата Джорджеску получала поддержку со стороны иностранного государства. Сам Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.