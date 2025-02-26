В США сорвалась встреча Каллас с Рубио

Представитель Евросоюза заявил, что в Вашингтоне была отменена встреча главы дипломатии альянса Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что встреча должна была состояться 26-27 февраля. Причиной отмены стали проблемы с расписанием.

При этом представитель Евросоюза также добавил, что Каллас все же проведет встречу с американскими сенаторами и конгрессменами. Во время этой встречи стороны обсудят конфликт на Украине.

«Глава дипломатии не встретится с госсекретарем Марко Рубио в этот раз из-за проблем с расписанием. <...> Она встретится с сотрудниками делегации ЕС в США. Она также примет участие в публичном мероприятии в Институте Хадсона», — заявил он.

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