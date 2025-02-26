Россия стала сильнее благодаря опосредованной войне, которую против нее ведет Запад. Этот неожиданный итог противостояния западных стран Москве в своем аккаунте в X назвал ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз сделал репост комментария основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса, который ранее заявил, что боеспособность Российской армии значительно возросла.

«Опрометчивая прокси-война НАТО против России усилила Россию. В социальном, политическом и военном плане», — написал журналист, комментируя слова Принса.

Он добавил, что наложенные на страну санкции послужили своего рода прививкой для российской экономики и выступили доказательством силы России.

Ранее сообщалось, что основатель ЧВК Blackwater выразил сомнение в способности Украины вернуть утраченные территории. По мнению Принса, Киеву следовало заключить мирную сделку еще 1,5 года назад.