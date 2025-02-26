В Белом доме назвали сделку с Украиной по ресурсам «значительным шагом» в сторону мира

Будущая сделка с Украиной по редкоземельным металлам станет «значительным шагом» к миру. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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По ее словам, соглашение с Киевом по ресурсам «абсолютно необходимо», поскольку возместит США более $300 млрд, которые Вашингтон вложил в оборону Украины, и создаст «невероятное экономическое партнерство» между американцами и украинцами, направленное на восстановление страны после боевых действий.

«Так что это значительный шаг к миру», — подчеркнула Левитт.

Она добавила, что благодаря этой сделке США получат доступ к важным минералам, необходимым для своей национальной безопасности.

До этого британская газета Financial Times писала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Киев рассчитывает, что это поможет укрепить отношения с новой американской администрацией. При этом в документе по-прежнему отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины. Ожидается, что 28 февраля украинский президент Владимир Зеленский совершит поездку в США для подписания соглашения и обсуждения дальнейших шагов.