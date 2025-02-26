Молдавская оппозиция обратилась с призывом к Маску по USAID

Исполнительный секретарь молдавской оппозиционной структуры «Победа» Марина Таубер призвала предпринимателя и главу департамента государственной эффективности США Илона Маска провести расследование о том, кто в ее стране получал доходы от Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Таубер, она уже отправила Маску соответствующий запрос. Как объяснила политик, она обеспокоена информацией о том, что USAID «годами вкачивал миллионы в Молдавию». Согласно сообщению Таубер, в своем обращении к Маску она призвала его провести отдельное расследование, которое помогло бы составить список всех организаций и частных лиц в Молдавии, которые могли бы получать деньги от USAID.