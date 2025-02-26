США отказались субсидировать ряд союзников по НАТО

У ряда стран, союзников США по НАТО, очень маленькие армии, на протяжении последних 40 лет они не направляли средства на оборонные нужды, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что Вашингтон не может больше субсидировать их, пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс находится под угрозой в связи с тем, что ряд государств практически не тратился на оборону. У этих стран минимальные вооруженные силы, их военные неэффективны.

Госсекретарь не назвал конкретные государства, но заметил, что речь идет о «богатых странах, особенно в Западной Европе», которые располагают достаточными ресурсами и должны инвестировать их в национальную безопасность.

«Но они этого не делают. Страны тратят 1,5% - 1% от своих экономик. Мы попросту не может продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво», — подчеркнул Рубио.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил, что оборонные расходы Великобритании будут повышены с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году. Он напомнил, что ранее эту цифру планировалось достичь к 2030 году.

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Глава правительства пообещал, что после следующих парламентских выборов (должны состояться не позднее августа 2029 года) планируется увеличить расходы до 3% ВВП.