Вучич и Орбан связались с Додиком после вынесения приговора

Глава Республики Сербской Милорад Додик рассказал о звонках от президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после вынесения ему приговора судом Боснии и Герцеговины в Сараево.

Об этом сообщает ТАСС.

«Первый звонок мне поступил от Александра Вучича, который сказал, что он с нами, а второй звонок был от Виктора Орбана», — говорится в сообщении.

Додик также попросил Вучича приехать сегодня вечером в Баня-Луку.

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

19 февраля обвинение потребовало для Додика и Лукича пять лет тюремного заключения с 10 годами запрета на занятие государственных и муниципальных должностей. Президент РС БиГ, Лукич и их адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора.

В августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения Додику за игнорирование решений Конституционного суда, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом. По законам страны должностное лицо может по подобному обвинению получить от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и запрет заниматься политикой.