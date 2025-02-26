Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал планы американского лидера Дональда Трампа ввести новую форму предоставления ВНЖ в США для иностранных инвесторов - «золотые грин-карты». По словам специалиста, они продиктованы желанием политика лишний раз пропиариться.

Ранее Трамп сообщил, что в Соединенных Штатах через две недели стартует продажа «золотых» видов на жительство (ВНЖ), которые можно будет приобрести за 5 миллионов долларов. При этом все средства, вырученные от программы, будут направлены в бюджет страны для погашения дефицита. Кроме того, глава Белого дома отметил, что претендовать на новую «золотую грин-карту» также смогут российские бизнесмены.

Так называемой «золотой картой Трампа» в США планируют заменить программу EB-5, которая дает право на постоянное проживание в стране иностранным инвесторам, отметил специалист.

EB-5 позволяла людям подавать заявки на постоянное проживание в США при осуществлении ими необходимых инвестиций в американское коммерческое предприятие, а также создании или сохранении ими определенного количества рабочих мест. При этом EB-5 предусматривала вложения в размере около 1 млн долларов, а новая программа Трампа, в отличие от EB-5, предусматривает инвестиции в размере 5 млн долларов. И, полагаю, соответствующие планы Трампа связаны не только с его желанием увеличить поступления в бюджет, но и с пиаром. Так что именно в рамках пиара часть полученных средств действительно могут быть направлены на покрытие дефицита бюджета. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Говоря о возможном получении «золотого» ВНЖ в США состоятельными российскими бизнесменами, эксперт выразил мнение, что часть из них заинтересуют соответствующие перспективы.

«Многое в этом вопросе зависит от того, как будет продвигаться переговорный процесс между РФ и США. Однако, учитывая нынешние тенденции, можно говорить о том, что у многих желающих россиян будет возможность, по крайней мере, подать заявку на участие в этой программе. А затем в США будут проверять такие заявки, изучая прошлое человека, род его деятельности, его позицию по тем или иным вопросам и так далее. То есть просто заплатить 5 млн долларов для получения «золотого» ВНЖ будет недостаточно», - отметил специалист.

Ранее стало известно, сколько иностранцев получили российскую «золотую визу» за два года.