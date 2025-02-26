Алек Болдуин пригрозил сломать шею комику из-за Трампа

Американский актер театра и кино Алек Болдуин пригрозил сломать шею комику Джейсону Скупу, который изображал президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Page Six.

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Отмечается, что Скуп начал говорить колкости в адрес артиста, когда тот выгружал багаж из внедорожника перед своим домом в Нью-Йорке.

«Алек, это твой любимый президент!» — обратился одетый в темно-синий костюм и светлый парик комик к Болдуину, который в 2016 году сам пародировал Трампа на шоу Saturday Night Live (SNL).

По данным издания, Скуп также неоднократно попросил актера поцеловать его кольцо, чтобы «заслужить прощение» за трагедию с оператором Галиной Хатчинс.

«Я хочу, чтобы ты был очень осторожен. Если бы здесь не было этой камеры, я бы сломал твою чертову шею пополам прямо здесь. Ты это знаешь, не так ли?» — сказал в ответ на поведение комика вышедший из себя Болдуин.

Ранее стало известно, что дело против Алека Болдуина по факту трагедии на съемках фильма «Ржавчина», во время которых актер случайно выстрелил в Галину Хатчинс из заряженного револьвера, официально закрыли.