Трамп пригрозил американским СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ могут быть привлечены к ответственности за ссылки на анонимные источники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсеть Трампа Truth Social.

Как заявил Трамп, он может подписать указ о создании «какого-нибудь хорошего нового закона», который создавал бы юридическую возможность для привлечения СМИ за ссылки на анонимные источники. Свое желание президент США объяснил тем, что «за вопиющую ложь надо заплатить большую цену».

Помимо этого Трамп также заявил, что «ему приписывают» лучший первый месяц на должности президента за всю историю США.

«Поскольку мне приписывают лучший первый месяц на посту президента в истории, естественно, появляются фейковые книги и сюжеты с так называемыми анонимными цитатами и якобы не для печати. Рано или поздно я собираюсь подать в суд на некоторых из этих недобросовестных авторов и издателей, а может и на СМИ в целом, чтобы выяснить, существуют ли в действительности эти анонимные источники, а их, как правило, не существует», — заявил он.

Ранее Трамп допустил снятие санкций с России.