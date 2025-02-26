Додик обратился к своим сторонникам

Президент Республики Сербской Милорад Додик, заочно приговоренный к году тюремного заключения судом Боснии и Герцеговины (БиГ), призвал сограждан и своих сторонников не беспокоиться. Его слова передает РИА Новости.

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«Я осужден на год тюрьмы за их глупость. Говорят, что я виноват. А сейчас вам люди здесь скажут, почему мы не виноваты. Нет никаких причин ни для какого беспокойства. Я научился выносить вещи и потяжелее, перенесем и это», — подчеркнул Додик.

Ранее суд приговорил Додика к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН. Его признали виновным в несоблюдении решений не утвержденного всемирной организацией «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.