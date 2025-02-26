В Германии прошли досрочные выборы в парламент, победу в которых одержал политический блок, состоящий из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. В ближайшее время он может сформировать коалицию с Социал-демократической партией, возглавляемой Олафом Шольцем, который ранее был отправлен в отставку.

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Эксперты считают, что высока вероятность того, что следующим канцлером Германии станет Фридрих Мерц, лидер ХДС/ХСС, который ранее делал антироссийские заявления. Как это повлияет на отношения России и Германии, предположил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Как отметил эксперт в беседе с Общественной службой новостей, в настоящее время в Евросоюзе наблюдается тенденция к интеллектуальной революции. В этой ситуации взгляды и лозунги Дональда Трампа о глобальном мироустройстве, восстановлении отношений с Россией, заключении экономических соглашений, урегулировании конфликтов и решении украинского вопроса становятся популярными среди политиков.

«Вероятно, в этом году мы увидим поворот Германии в сторону восстановления отношений. Данную тенденцию диктует и некая обида на то, что Евросоюз, по сути, выкинули из переговорных процессов между США и Россией по Украине», – отметил Самонкин.

Эксперт также предположил, что Фридрих Мерц продолжит политику Шольца, направленную на русофобию и эскалацию конфликта на Украине. Однако в течение года он может изменить свою тактику, считает Юрий Самонкин. Он подчеркнул, что Европе выгодно восстанавливать отношения с Россией – в случае победы республиканцев в США, европейцы останутся один на один с киевским режимом.

«Экономически ЕС долго Киеву помогать не сможет. Не сможет он и печатать деньги, в отличие, от американцев», – уверен эксперт.

Поэтому, считает Самонкин, Фридрих Мерц скорее всего станет умеренным политиком, похожим на Эммануэля Макрона. Он будет поддерживать поставки оружия Киеву, но также будет готов позвонить Владимиру Путину и обсудить восстановление экономических отношений.

Как ранее отметил кандидат исторических наук, доцент ГАУГН Борис Яблоков, несмотря на изменения расклада сил в парламенте, рассчитывать на изменение политики Берлина не стоит. По его словам, власть в Германии стала заложником выбранного внешнеполитического курса.