На саммите 6 марта Венгрия будет убеждать европейских лидеров, что успех российско-американских переговоров необходим для мира на Украине, заявил в эфире телеканала М1 министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он уточнил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном сделали возможным урегулирование украинского кризис, подчеркнув, что Будапешт заинтересован в их успехе.

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Последние три года доказали, что только американо-российское соглашение может привести к миру, — заявил Сийярто.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялся первый за долгое время раунд переговоров представителей России и США. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи заявил, что одной из важных тем был новый баланс сил в мире. Он пояснил, что стороны сошлись на необходимости взаимного уважения и признания национальных интересов. Министр также отмечал, что в настоящий момент в отношениях России и Соединенных Штатов начинается движение к нормализации.

Политолог, член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов заявил, что Россия приступит к детальным переговорам по Украине только после восстановления доверия в отношениях с США. По его словам, также важно достичь сначала гарантий долгосрочной безопасности в регионе. Котов отметил, что Россия не приемлет временных компромиссов и перемирия, так как это даст возможность Западу и Украине перегруппировать силы.