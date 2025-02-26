Пока вы не уснули: протест украинцев из-за сделки с США и давление Макрона на Трампа

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Макрон надавил на Трампа

© EPA/TACC

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме надавил на американского лидера Дональда Трампа, чтобы он предоставил военную поддержку французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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Украинцы вышли на протест из-за сделки с США по редкоземам

Украинцы устроили акцию протеста у посольства США в Киеве из-за сделки по редкоземельным металлам, передает украинское агентство УНИАН. Отмечается, что митинг не многочисленный. Манифестанты требуют отсрочить подписание «кабального соглашения» до завершения конфликта и добавить в соглашение гарантии безопасности.

Одна из участниц акции выразила мнение, что американскому президенту Дональду Трампу доверять нельзя. Она утверждает, что «он отрекся трижды» от Украины. На территории у посольства дежурят полицейские.

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Лавров назвал дату и место новой встречи делегаций РФ и США

Делегации России и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу, на которой обсудят вопрос нормализации работы посольств. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам визита в Катар обратил внимание на то, что эта встреча состоится уже завтра.

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СМИ раскрыли, где на Украине Запад разместит свои войска

Миротворцев, которых предлагают отправить на Украину Франция и Британия, могут разместить рядом с портами и объектами украинской инфраструктуры. Об этом рассказал британский журнал The Economist.

Неназванный западный чиновник рассказал изданию, что миротворцев предлагается разместить не на линии соприкосновения на востоке, а в украинских городах, портах, на АЭС и других важных объектах инфраструктуры Украины.

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Солдаты ВСУ остались без связи в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без связи в селе Лебедевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил российский военный в обращении, размещенном в Telegram-канале «Архангел Спецназа».

Боец отметил, что на курском направлении сейчас ведутся штурмовые действия российскими воздушно-десантными войсками.

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Задержан вице-губернатор Вологодской области

Вице-губернатора Вологодской области задержали в Москве за вымогательство 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получении взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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Появились подробности о состоянии спасенной в Крыму кошки Муси

Спасенная кошка Муся, которую мужчина сбросил в море со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, провела ночь в ветеринарной клинике. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на наблюдавшего за ней ветеринара, сейчас животное чувствует себя хорошо.

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Названа страна НАТО, ожидающая снятия санкций с России

Банки Турции надеются на то, что при президенте США Дональде Трампе санкции в отношении России будут смягчены. Это позволило бы решить проблемы с платежами между Анкарой и Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированного источника на финансовом рынке страны.

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Маск за один день потерял миллиарды долларов

Издание Bloomberg сообщило о сокращении состояния главы Tesla Илона Маска за один день в связи с обвалом котировок акций корпорации. Показатель упал на 22,2 миллиарда долларов.

Подчеркивается, что рыночная капитализация Tesla продемонстрировала снижение до менее одного триллиона долларов — трехмесячного минимума. Илон Маск — самый богатый человек в мире с состоянием в 358 миллиардов долларов. Ему уступают Джефф Безос, основатель Amazon, и Марк Цукерберг.

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Крупнейший оператор платных дорог ушел из России

Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с переговорами компаний о сделке, источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил информацию.

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