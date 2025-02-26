США не поддержали совместное заявление Всемирной торговой организации по России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, в тексте заявления осуждается «агрессия России на Украине».

В Эр-Рияде 18 февраля состоялся первый за долгое время раунд переговоров представителей России и США. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США участниками встречи, кроме госсекретаря Марко Рубио, стали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Российский министр иностранных дел после встречи заявил, что одной из важных тем переговоров был новый баланс сил в мире. Он пояснил, что стороны сошлись на необходимости взаимного уважения и признания национальных интересов. Министр также отмечал, что в настоящий момент в отношениях России и Соединенных Штатов начинается движение к нормализации.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина с Трампом могут состояться до конца февраля. При этом он не исключил, что мероприятие может пройти и позже.