В Турции назвали дату новых переговоров России и США

Делегации России и США проведут переговоры «на техническом уровне» в четверг, 27 февраля, в Стамбуле. Об этом сообщает МИД Турции Онджу Кечели.

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«Как мы неоднократно заявляли: Турция готова оказать всевозможную поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров», — рассказал представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Переговоры будут направлены на решение двусторонних вопросов между Москвой и Вашингтоном.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 27 февраля в Стамбуле состоится новая встреча российской и американской делегаций по вопросу работы посольств. По словам министра, итоги встречи продемонстрируют, насколько быстро и эффективно смогут двигаться Россия и США в восстановлении своих отношений. В переговорах примут участие дипломаты высокого уровня и эксперты.