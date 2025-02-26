«Кокаинового короля Европы» застрелили в Мексике

Одного из самых разыскиваемых преступников в мире — наркоторговца родом из Нидерландов Марко Эббена (более известного как «кокаиновый король Европы») — застрелили в Мексике, сообщает немецкое издание Bild. Инцидент произошел 13 февраля.

По предварительным данным, Эббена застрелили, когда он шел к своему бронированному автомобилю. В теле наркобарона нашли не менее 15 пуль. После убийства его тело оставили между двумя машинами на парковке. Правоохранители нашли среди вещей Эббена несколько поддельных удостоверений личности.

По версии следствия, наркобарон на протяжении долгих лет сотрудничал с мексиканским картелем Синалоа. Эта преступная организация считается одной из самых жестоких в мире, так как несет ответственность за тысячи убийств.

Ранее после ночи с туристом из Китая нашли мертвой 22-летнюю девушку. Инцидент произошел в отеле Soi Yothin Pattana в столице Таиланда — Бангкоке. Тело девушки нашли сотрудники гостиницы, которые сообщили полиции, что ночью 9 февраля она заселилась вместе с китайцем, однако утром мужчина ушел из номера один. По предварительной информации, девушка работала в сфере развлечений и умерла после того, как клиент заставил ее принять наркотики.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.