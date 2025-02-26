Додика приговорили к году тюрьмы

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) решил приговорить президента Республики Сербской Милорада Додика к году заключения и шести годам запрета политической деятельности за неподчинение Высокому представителю Кристиана Шмидта. Об этом сообщает издание Dnevni Avaz.

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В публикации говорится о постановлении суда первой инстанции, которое может быть оспорено. Сам Додик не присутствовал на заседании и наблюдал за вынесением решения из здания Народной скупщины (парламента) Республики Сербской в Баня-Луке.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник писало, что прокуратура БиГ на суде в Сараево потребовала тюремного заключения для президента Республики Сербской.

Шмидт в июле 2023 года провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ и опубликованные в «Службеном гласнике» законы о неприятии решений высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ.

Прокуратура БиГ в августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении Додика за невыполнение предписаний высокого представителя по БиГ.

18 февраля сторона обвинения в ходе заключительной речи потребовала лишения свободы для президента РС БиГ Милорада Додика и руководителя «Службеного гласника» Милоша Лукича срок, близкий к максимальному (5 лет) с 10 годами запрета на занятие государственных и муниципальных должностей.