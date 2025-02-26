В США могут изменить конституцию из-за Трампа

Сторонники президента США Дональда Трампа хотят изменить конституцию страны для переизбрания политика на следующих выборах, сообщил телеканал NBC. По поправке, принятой 1951 году, одно и то же лицо не может быть главой государства в Соединенных Штатах больше двух раз.

Его ярых сторонников ничего не смущает, и они рассчитывают преодолеть это немаленькое препятствие, — говорится в сообщении.

Канал отметил, что на прошедших выходных прошла Конференция консервативных политических действий, где основным лозунгом был «Проект „Третий срок“. За Трампа в 2028 году и после». При этом на баннерах Трамп был изображен в образе Юлия Цезаря.

Ранее конгрессмен-республиканец от американского штата Теннесси Энди Оглс внес на рассмотрение законопроект, который позволит президенту США Дональду Трампу избраться на третий срок. Об инициативе рассказал сам глава Белого дома в ходе своего выступления перед сторонниками.

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Слова Трампа воодушевили его сторонников. Они начали скандировать «Еще четыре года!», выражая поддержку переизбранию Трампа. При этом сам автор инициативы Оглс уверен, что инициатива встретит сопротивление и неприятие. Тем не менее он считает, что она необходима для дальнейшего развития страны.