Группа сторонников президента США Дональда Трампа изучает возможность внесения изменений в Конституцию страны, чтобы политик смог избраться на третий срок. Об этом пишет обозреватель Питер Николас в статье для NBC.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз.

«Но его [Трампа] ярых сторонников ничего не смущает, и они рассчитывают преодолеть это немаленькое препятствие», — пояснил Николас.

Автор статьи отметил, что на Конференции консервативных политических действий, которая прошла на выходных, на стенах были размещены баннеры с лозунгом «Проект «Третий срок». За Трампа в 2028 году и после».

Кроме того, в январе 2025 года член Палаты представителей от республиканцев Энди Оглс внес на рассмотрение резолюцию об увеличении срока общего пребывания у власти с 8 до 12 лет.

«Такой человек, как Трамп, появляется только раз или два в истории страны. Мы хотим Трампа!» — заявил один из лидеров трампистского движения MAGA Стив Бэннон.

Эксперт Дженна Эллис пояснила, что для третьего срока потребуется внести поправки в Конституцию. Она добавила, что «поправки ранее установили ограничение по срокам, но их можно и отменить».

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Обозреватель напомнил, что есть два способа изменить американскую Конституцию. В первом случае потребуется две трети голосов в Конгрессе. Во втором случае две трети штатов (34 из 50) могут созвать конституционный конвент, на котором будут предложены поправки.