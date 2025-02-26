СМИ: ЕС стоит выдвинуть одного лидера для разговора с Трампом и Путиным

Европе следует определиться с тем, кто будет говорить от ее лица по украинскому вопросу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет журнал The Economist.

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Отмечается, что Трамп, если он "решит включить Европу" в переговорный процесс по Украине, вряд ли выделит более одного места за столом. Ситуация осложнена тем, что в Европе много стран и множество президентов или премьеров.

Одним из возможных кандидатов журнал называет французского лидера Эмманюэля Макрона, который недавно встречался с Трампом. Economist утверждает, что ему удалось продемонстрировать "хорошие отношения" с Вашингтоном.

Однако против его кандидатуры могут выступить "ястребы в Северной и Центральной Европе, которые не доверяют ему, особенно в отношении России". Причиной их недоверия, указывает издание, стало то, что Макрон когда-то якобы выступал за стратегический диалог с Москвой по вопросам безопасности.

Среди возможных претендентов также фигурирует готовящийся стать канцлером ФРГ Фридрих Мерц, у которого и без того "много дел". Испанский премьер Педро Санчес "не входит в число ярых сторонников Украины", а его британский коллега Кир Стармер хоть и считает, что Британия может стать "мостом" к США, но Brexit изолировал королевство от Европы. Зеркальная ситуация и с представителями Евросоюза - они не представляют Лондон.

По мнению авторов Economist, европейцы должны понимать, что лучше иметь одного посланника за столом переговоров, который "кого-то нервирует", чем быть вообще без него.