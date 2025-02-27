США хотели исключить пункт о гарантиях безопасности Украине из сделки по ископаемым

США пытались исключить пункт о гарантиях безопасности из проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Об этом сообщила газета The New York Times.

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Копия соглашения, которую получила NYT, включала предложение, что Соединенные Штаты «поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира». В предыдущих проектах фраза о гарантиях безопасности отсутствовала.

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Украинский чиновник, проинформированный о проекте, и несколько человек осведомленных о переговорах, подтвердили газета, что формулировка о безопасности была включена в документ.

«Переговорщики администрации США ... усиленно пытались исключить фразу о гарантиях безопасности из более ранних версий, утверждая, что эта формулировка выходит за рамки переговоров о правах на полезные ископаемые. Она была добавлена ​​только в черновиках на поздних этапах переговоров», — пишет NYT.

Газета подчеркивает, что пока неясно, подразумевает ли новая формулировка поддержку США предложенных гарантий безопасности, включая размещение европейских миротворцев на Украине.

26 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство республики одобрило заключение договора о совместном создании с США инвестиционного фонда восстановления.

По его словам, в фонд будут идти 50% поступлений от добычи ресурсов, а расходовать эти деньги можно будет только на восстановление Украины.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.