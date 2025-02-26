Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску был задержан и доставлен на допрос по делу о возможном незаконном финансировании его избирательной кампании. Об этом со ссылкой на телеканал Antena 3 пишет РИА Новости.

По данным осведомленных источников канала, политик был остановлен на дороге, а затем доставлен в Генеральную прокуратуру.

"Прокуроры выдали ордер на арест. На основании этого ордера начался розыск", - утверждают судебные источники.

При этом сегодня у сторонников Джорджеску прошли обыски в рамках расследования дела о предоставлении ложных данных об источниках финансирования президентской кампании политика, распространения заведомо ложной информации, действий против конституционного строя, и нарушении режима оборота оружия и боеприпасов.

Ранее Джорджеску набрал в первом туре президентских выборов внутри страны 22,86% голосов, а за рубежом его поддержали 43,42% избирателей. При этом сторонница антироссийской политики Елена Ласкони и действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку набрали около 19% голосов избирателей в Румынии.

После чего Конституционный суд Румынии принял решение об аннулировании итогов первого тура президентских выборов. А Джорджеску, набравший популярность с помощью соцсетей, обвинил власти в подрыве демократии.

Отметим, что некоторые американские журналисты назвали политика обладателем пророссийских взглядов. Джорджеску считает, что Румыния должна прекратить военную помощь Украине. По его мнению, действия Киева не способствуют мирному процессу, а лишь разжигают конфликт.