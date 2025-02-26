В Румынии задержали кандидата в президенты

Кандидата в президенты Румынии и победителя аннулированного первого тура выборов Кэлина Джорджеску задержали. Политика привезли на допрос в Генпрокуратуру страны.

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Джорджеску подозревают в угрозе конституционному строю и фальсификации источников финансирования избирательной кампании, пишет издание News.ro.

Ранее он победил в первом туре президентских выборов, но позже Конституционный суд страны аннулировал результаты. Нацоборона заявляла о якобы «активности России в киберпространстве» и о том, что кампания Джорджеску в TikTok «поддерживалась аккаунтами, координируемыми Москвой».

В феврале Джей Ди Вэнс раскритиковал отмену выборов в Румынии из-за якобы «российского следа», он назвал это «отходом от демократии».