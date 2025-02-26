Живущий в России украинский продюсер Юрий Бардаш рассказал "Царьграду", что многие "патриоты" Украины разочаровались в своей стране и теперь интересуются, как попасть в Россию.

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По его словам, три года назад украинцы не понимали, что "такое Россия и насколько это райское место на планете".

Бардаш рассказал о своем знакомом - "известном человеке, не только на Украине, но и в европейском сообществе", - который был "фанатом Украины", но через два года, когда его попытались насильственно мобилизовать, и после побега от ТЦК, этот деятель культуры признался, что всем сердцем желает Украине "полного поражения".

Продюсер считает, что в дальнейшем прозрение станет все более отчетливым, но попасть в Россию и получить паспорт "будет сложнее".

О получении российского гражданства продюсер Юрий Бардаш, известный по проектам Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", сообщил в начале 2024 года. Он говорил, что не хочет возвращаться на Украину, так как людей там "превратили в животных" и третируют, если они начинают говорить на русском языке.