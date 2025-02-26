План Запада по сдерживанию России в Европе потерпел неудачу из-за неготовности европейских государств, заявил посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. В эфире Fox News он отметил, что они не выполнили обязательства по укреплению своих вооруженных сил, несмотря на десятилетний срок, данный им с 2014 года.

Гренелл подчеркнул, что для эффективного сдерживания России необходимы боеспособные армии всех членов НАТО. Однако, по его словам, европейские союзники не смогли создать достаточный сдерживающий фактор. Гренелл призвал страны Альянса стать надежными партнерами, увеличить оборонные расходы и укрепить свои военные силы.

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