Ким Чен Ын призвал КНДР готовиться к любой войне

КНРД следует создать современную армию, которая будет готова к любой войне, заявил в ходе визита в военную академию Кан Кон северокорейский лидер Ким Чен Ын. По данным агентства news1, глава государства призвал курсантов приобретать практический опыт на современных полях сражений

Все курсанты должны усваивать и приобретать практический опыт на современных полях сражений, а также приобретать командные навыки, соответствующие современному ведению войны, — заявил Ким Чен Ын.

Ранее он отмечал, что Северная Корея будет поддерживать Россию в вопросах отстаивания суверенитета и конфликта на Украине. Лидер КНДР напомнил, что Пхеньян и Москва заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

До этого он обвинил США и в целом Запад в затягивании конфликта на Украине. По словам главы КНДР, Вашингтон пытается сохранить свою гегемонию и провоцирует эскалацию, чтобы нанести поражение России. Кроме того, северокорейский лидер добавил, что в текущем году украинский конфликт продолжит оставаться осью международной напряженности.

В прошлом году военный корреспондент Владимир Романов сообщал об участии спецназа Северной Кореи в боях за село Плехово в Курской области. Он утверждает, что военные прошлись «как ураган» и установили контроль над населенным пунктом всего за два часа. Минобороны России эту информацию не подтверждало.