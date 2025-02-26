Telegram-канал Mash сообщает, что вилла, владелицей которой называют жену Владимира Зеленского Елену, подешевела с 4,5 миллиона до 2,5 миллиона евро. Вилла была выставлена на продажу еще в 2021 году и с тех пор сдавалась в аренду за 70 тысяч евро (около 6,4 миллиона рублей) в месяц.

По данным Mash, после начала украинского кризиса возникли сложности с поиском арендаторов для виллы. Telegram-канал утверждает, что сад виллы зарос сорняками, а сам дом - особняк площадью 400 квадратных метров - обветшал.

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Вилла расположена в Форте-дей-Марми - курортном городе на берегу Средиземного моря, известном своей русскоязычной общиной. Мэр города Бруно Мурци рассказывал «Известиям», что вилла принадлежит «киприотской фирме, которая находится под покровительством его [Зеленского] семьи».

Мурци заявил, что сам никогда не видел Зеленского в этой местности. Чиновник отмечал, что вилла находится под охраной.