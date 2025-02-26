Полиция ФРГ остановила танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля

Федеральная полиция ФРГ остановила для проверки в Кильском канале, соединяющем Балтийское и Северное моря, танкер Arne по подозрению в повреждении подводного кабеля недалеко от острова Готланд. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

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Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды и направлялось из Санкт-Петербурга в Севилью. После опроса членов экипажа судно смогло продолжить проход через Кильский канал. Другие детали не приводятся.

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Ранее Шведское радио информировало о возможном повреждении подводного кабеля недалеко от острова Готланд в Балтийском море. Это подтвердили в Береговой охране королевства, вооруженные силы страны также в курсе возможного ЧП, прокуратура начала предварительное расследование. По данным агентства Reuters, речь идет о кабеле C-Lion 1 финской телекоммуникационной компании Cinia. В компании агентству заявили, что кабель получил незначительные повреждения, что не отразилось на работе ее сетей. В Cinia напомнили, что это третий инцидент с кабелем за последние месяцы, предыдущие произошли в ноябре и декабре 2024 года.