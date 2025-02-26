Украинцы вышли на протест из-за сделки с США по редкоземам

Украинцы устроили акцию протеста у посольства США в Киеве из-за сделки по редкоземельным металлам, передает украинское агентство УНИАН. Отмечается, что митинг не многочисленный. Манифестанты требуют отсрочить подписание «кабального соглашения» до завершения конфликта и добавить в соглашение гарантии безопасности.

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Одна из участниц акции выразила мнение, что американскому президенту Дональду Трампу доверять нельзя. Она утверждает, что «он отрекся трижды» от Украины. На территории у посольства дежурят полицейские.

Ранее сообщалось, что украинская сторона согласилась на сделку с США по редкоземельным металлам. Решение принято после того, как Вашингтон отказался от части требований и внес изменения в соглашение. В финальной версии документа нет упоминаний о «гарантиях безопасности» со стороны США. Сделка подразумевает совместную разработку минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Украина рассчитывает, что это соглашение станет для нее выгодным.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что сделка станет лишь началом распродажи ресурсов Украины под давлением США. По его словам, Вашингтон заинтересован в марганце, титане, портах и рабочей силе.