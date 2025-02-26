Раскрыто, на чьи средства Турция планирует восстанавливать Украину

Турция планирует восстанавливать Украину за счет финансирования Евросоюза, США и Азии, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, турецкая сторона, участвуя в решении вопроса, хочет показать свою важность.

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Турция, во-первых, претендует на то, что она является одной из великих держав Западной Евразии и способна играть серьезную роль в решении проблем, таких как украинский кризис. Но здесь еще, я думаю, есть прагматика. Заключается она в том, что финансировать восстановление Украины будет богатый Евросоюз, возможно, Америка, богатая Япония, богатый Сингапур, богатая Южная Корея, — сказал Марков.

Он отметил, что турецкие строители обладают высокой квалификацией. По словам политолога, они уже работали на Украине и в России и надеются теперь получить финансирование на восстановление украинской территории.

Ранее стало известно, что Киев передал Анкаре досье с проектами для восстановления страны в 2025 году. По данным источников, тендеры на их реализацию будут объявлены не раньше апреля или мая. Сообщается, что главным приоритетом Киев назвал обновление таможенных постов на автомагистралях, а также строительство новых постов.