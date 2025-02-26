Напавшие на консульство России в Марселе признали свою вину

Двое участников нападения на консульство РФ в Марселе признали свою вину и помещены под стражу, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение городской прокуратуры.

"Два человека были арестованы и помещены под стражу в полиции", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, задержанные вскоре предстанут перед судом.

Отмечается, что их дело будет рассматриваться по статьям "Повреждение или порча чужого имущества способом, опасным для людей", а также "Несанкционированное изготовление взрывных или зажигательных устройств или взрывоопасных изделий".

Напомним, примерно в 10 утра 24 февраля злоумышленники бросили на территорию дипмиссии три пластиковых бутылки, две из которых взорвались. В результате происшествия никто не пострадал.

Злоумышленники были задержаны через несколько часов после совершения преступления.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении по этому факту уголовного дела по ч.2 ст. 360 УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений".