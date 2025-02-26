Обзор иноСМИ: разворот в отношениях РФ и США и ошибка Британии по Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Отношения России и США: разворот на 180 градусов?»

В Эр-Рияде делегации России и США провели четыре с половиной часа переговоров и достигли ряда консенсусов, отмечается в статье китайского издания NetEase. Поначалу переговоры казались лишь предварительным контактом, но внезапно они принесли сигналы о потеплении отношений между двумя странами, подчеркивает автор статьи.

По его словам, эта встреча представляла собой проактивный жест примирения. Однако исторические обиды и стратегическое соперничество в отношениях США и России никуда не исчезли. Идеологическое противостояние, сложные обиды прошлого и конкуренция за международное влияние - все эти вызовы могут препятствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, считает автор. По его мнению, истинная цель Дональда Трампа может заключаться в размежевании Китая и России, но достичь этого будет «совсем нелегко».

Украина и США согласовали сделку по редкоземельным металлам

Киев согласовал с Вашингтоном условия сделки по украинским ресурсам, которая, как надеются украинские чиновники, улучшит их отношения с администрацией Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США в сфере безопасности. По данным Financial Times, Киев согласился подписать соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того, как США отказались от требования передать американцам 500 миллиардов долларов доходов от полезных ископаемых.

При этом в тексте соглашения отсутствуют четкие гарантии безопасности для Украины, подчеркивает FT. Осведомленный украинский чиновник рассказал газете, что Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон 28 февраля, чтобы встретиться с Трампом и официально оформить сделку. Трамп косвенно это подтвердил, заявив, что он «не против, если Зеленский хочет приехать». По данным FT, окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Этот фонд, в свою очередь, будет инвестировать в проекты на Украине. Сделка не распространяется на ресурсы, которые уже добывают «Нафтогаз» и «Укрнафта».

«США впервые не поддержали Украину в Генассамблее ООН»

Генассамблея ООН 24 февраля приняла украинскую резолюцию, осуждающую действия России. Впервые за три года документ, разработанный Киевом и ЕС, остался без поддержки США, пишет японское издание Yomiuri.

Более того, количество стран, проголосовавших «за», оказалось почти на 50 меньше, чем в 2022-м и 2023 году. Как рассказал дипломатический источник Yomiuri, поскольку президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему прекращению огня и начал сближаться с Россией, страны, придающие большое значение отношениям с Америкой, проголосовали по-новому - вместо «за» они выбрали вариант «воздержаться».

«Британия совершила ошибку по Украине - пришло время компромисса»

Член Палаты лордов Роберт Скидельски заявил в своей статье для The Guardian, что Британия совершила ошибку, настойчиво требуя «полной победы» Украины. Британская политика потеряла актуальность из-за отказа страны поддерживать переговоры и теперь Лондону необходимо изменить курс, считает Скидельски.

По его мнению, когда долго и последовательно проводимая политика заканчивается провалом, наступает время задуматься, что в ней было правильным, а что неправильным, и что еще можно сделать, чтобы Британия снова стала важным игроком. Скидельски отметил, что британский подход был изначально обречен на провал, так как «никто не был готов идти на риск ядерной войны ради Украины». Лорд подчеркнул, что Британия и ее европейские партнеры должны начать «взрослый разговор» с Владимиром Зеленским, а также с его возможными преемниками – о том, какое соглашение Украина могла бы заключить.

«Европе нужны османы»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Европе альтернативу на случай прекращения военной поддержки США - «впустите Турцию в ЕС, и ее огромные вооруженные силы будут охранять европейскую границу», пишет National Review. Как отметил автор статьи, в ответ на «дружеский призыв» вице-президента США Джей Ди Вэнса к Европе повысить стандарты демократии и свободы слова некоторые европейские лидеры открыто заговорили об Америке как о «враге, от которого необходимо освободиться».

Даже если страны ЕС вложат болезненные для их населения инвестиции в оборону, они не смогут защитить себя самостоятельно, отмечается в статье National Review. Автор напомнил, что за все время существования НАТО Америка вложила в альянс 61 процент военных инвестиций. Эрдоган заявил, что только Турция может спасти ЕС от тупика, в который он попал, - «от экономики и обороны до политики». Автор National Review отметил, что из-за несогласия с США Европа может превратиться во вторую, «более хаотичную Османскую империю».