Как выглядит личный самолет Пабло Эскобара

Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар до сих пор остается одним из самых известных, жестоких и богатых преступников в истории. О жизни и судьбе «Короля кокаина» снято множество фильмов и сериалов. По некоторым оценкам, состояние Эскобара составляло около 30 миллиардов долларов США. Он владел огромным количеством недвижимости, отдыхал на дорогих яхтах и летал на частных самолетах.

Одним из таких бортов был Boeing 727. Самолет был выпущен в 1968 году для авиакомпании Japan Airlines. В 1980 году самолет был переоборудован в частный борт. Boeing 727 продолжал совершать рейсы вплоть до 2012 года, после чего оказался заброшен. Об этом рассказывает Daily.afisha.ru.

Свое последнее пристанище лайнер нашел в английском Бристоле. Возможно, борт так и пылился на свалке, если бы местному бизнесмену Джонни Палмеру не пришла идея превратить его в отель.

Интерьер Boeing полностью переделали при помощи панелей из орехового дерева, кожаных кресел и позолоты. Сейчас гостям доступны две спальни, джакузи и сауна, а также комфортные туалеты и душевые. В салоне сохранилась оригинальная и полностью оборудованная кабина пилота.

Ценник, правда, совсем не бюджетный. Одна ночь в самолете знаменитого наркобарона будет стоить более 1000 долларов США.

Как выглядит необычный отель — в галерее «Рамблера».