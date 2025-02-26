В Раде рассказали о всех выложенных Зеленским козырях

Президент Украины Владимир Зеленский выложил все свои козыри в ответ на политику президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, запись его обращения опубликована на его канале в YouTube.

По его словам, США заставили выложить Зеленского все козыри в виде «фейковых соцопросов», «поддержки массмедиа, спонсируемой Фондом Сороса» и содействия лидеров Европы и Канады. Дубинский считает, что это покажет Трампу, кто будет с Зеленским.

Так нардеп прокомментировал слова президента Украины на пресс-конференции 23 февраля и последующий приезд лидеров Европейского союза (ЕС) в Киев.

Медведчук назвал следующий шаг Зеленского

Ранее сообщалось, что Украина стала более благосклонно относиться к соглашению по редкоземельным металлам с Вашингтоном. Произошло это после того, как США сняли некоторые из наиболее обременительных условий.