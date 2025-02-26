Придуманный Маском департамент возглавила женщина

Формальным главой придуманного американским миллиардером Илоном Маском департамента эффективности государственного управления США (DOGE) является чиновница Эми Глисон. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

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«Раскрытие информации произошло всего через несколько дней после того, как директор Административного управления Белого дома вызвал путаницу, заявив в судебном иске, что Маск, специальный государственный служащий, (...) который не имеет "никаких фактических или формальных полномочий" в отношении правительственных решений», — отмечается в материале.

О самой Глисон сообщается, что в период первого президентства Дональда Трампа она возглавляла департамент US Digital Service, который по своему функционалу является предшественником DOGE. Кроме того, она работала в компании Russell Street Ventures предпринимателя Бреда Смита, который консультирует Маска по вопросам работы департамента.

Ранее Маск возглавил рейтинг ультрабогачей с состоянием более 50 миллиардов долларов. Согласно данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), в список таких супермиллиардеров входят 24 человека с совокупным состоянием 3,3 триллиона долларов. Маск лидирует в нем с 419,4 миллиарда долларов. При этом в материале указывается, что ,в отличие от прежних эпох капитализма, когда ключевые богачи были промышленниками, сейчас большинство из них заработали свой капитал в технологической сфере.