Президент Украины Владимир Зеленский пытается «продать» войну Европе после того, как он нее отказались США, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье на сайте организации. По его словам, украинской лидер «хочет быть шавкой» при Вашингтоне.

А современным Штатам такие шавки не нужны. И теперь нелегитимный хочет предложить себя Европе. Получается, Вашингтон отказался от покупки войны, теперь ее предлагают купить Берлину, Парижу и Брюсселю, — отметил Медведчук.

Он добавил, что США не просто отказались от условий Киева, а «увидели в этом аферу». При этом в Европе многие политики до сих пор этого не увидели, подчеркнул он. По мнению Медвудчука, «в безумную войну ЕС толкают» страх, глупость и некомпетентность.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что предоставление Украине гарантий безопасности может спровоцировать конфликт между Россией и европейскими государствами. Он написал, что только резолюция ООН может окончательно поставить точку в украинском кризисе.

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Отмечалось, что участвовать в обеспечении гарантий безопасности готовы около 30 стран. По словам французского лидера Эммануэля Макрона, европейские государства «готовы разделить это бремя». При этом он подчеркнул, что все они хотят «получить сигнал солидарности от Соединенных Штатов».