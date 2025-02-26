Замглавы Гагаузии высказался о задержании в аэропорту Кишинева

Заместитель исполкома Гагаузии Виктор Петров заявил о том, что его задержали в аэропорту Кишинева по указанию премьера Молдавии Дорина Речана, назвав такие действия «методами из девяностых». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам Петрова, вечером 25 февраля он был задержан на три часа в аэропорту Кишинева после того как прилетел из Стамбула, и к нему был применен второй уровень досмотра.

«Обыскивали полностью и меня, и багаж (…) В процессе разговора с сотрудниками пограничной полиции было выявлено то, что досмотр меня – личный заказ премьер-министра Речана», - заявил он.

Политик отметил, что методы, «которые, наверное, взяли из девяностых», не работают, и призвал власти Молдавии к диалогу с Гагаузией и политической мудрости.

Ранее спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов был задержан в аэропорту Кишинева, ему не разрешили вылет на лечение в Турцию. При этом в конце января политик рассказал, что спецслужбы Молдавии оказывают на него давление, требуя обеспечить отставку главы автономии Евгении Гуцул.