Суд приказал Трампу снова отправлять деньги другим странам

Федеральный суд в США дал администрации президента Дональда Трампа менее двух дней на возобновление международной помощи, указав на необходимость исполнения ранее вынесенного судебного решения. Об этом пишет Associated Press.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп начал борьбу за сокращение расходов бюджетных средств. В частности, в свой первый день на этом посту он подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней. Однако в середине февраля федеральный судья в США обязал администрацию Трампа возобновить замороженную иностранную помощь.

При этом в ходе заседания 25 февраля федеральный судья отметил, что администрация «не продемонстрировала никаких признаков» выполнения вынесенного судебного постановления.

«Судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокирование миллиардов долларов иностранной помощи США», - подчеркивает агентство.

Некоммерческие организации и компании, получающие федеральные деньги за работу за рубежом, заявили, что заморозка нарушает федеральный закон. По их информации, прекращено финансирование даже самых срочных программ по спасению жизней.

Также, по данным сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) и некоммерческих организаций, несмотря на уже вынесенное судебное решение, им неизвестно ни об одном платеже, который был бы осуществлен после заморозки.

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Напомним, что ранее руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации USAID, назвав его «клубком червей».