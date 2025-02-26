Украине придется изменить законодательство страны ради сделки с США по ресурсам

Для реализации соглашения между Украиной и США о редкоземельных металлах необходимо внести значительные изменения в украинское законодательство. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, подчеркнув сложность предстоящих задач.

«Мне интересно, как технически должна выглядеть история с этим соглашением <...>, это еще та задача будет», — написал Железняк в своем telegram-канале.

По его словам, для успешной реализации идеи совместного инвестиционного фонда и других аспектов соглашения с США, Украине предстоит изменить налоговый и бюджетный кодексы, а также корпоративное законодательство.

США и Украина на днях согласовали сделку по редкоземельным ресурсам. Изначально украинский лидер Владимир Зеленский выступал против соглашения, так как не считал условия справедливыми. Еще в начале года лидер США Дональд Трамп заявил, что для предоставления гарантий безопасности Киеву необходимо предложить взамен свои ресурсы.

Авторы газеты The New York Times отмечают, что Украина может по итогу ничего и не получить от сделки. В свою очередь, Sky News передает, что Украина чисто технически не способна покрыть все расходы США на Киев за три года.